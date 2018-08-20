В Китае надеются на скорое создание конституционной комиссии Сирии

ПЕКИН, 20 авг – РИА Новости. Китай надеется, что работа по формированию конституционной комиссии Сирии будет завершена к концу сентября, заявил в понедельник специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

"Что касается нынешней ситуации в Сирии, то в последнее время произошли важные изменения. Во-первых, борьба с террористическими группировками продолжается. Во-вторых, также достигнут определенный прогресс в работе по формированию конституционной комиссии Сирии. Согласно некоторым сообщениям, возможно, к концу сентября эта работа будет завершена. Я надеюсь, что эта цель будет достигнута", — заявил Се Сяоянь на брифинге по итогам поездки в Саудовскую Аравию, Сирию и Израиль.

В середине июля в Женеве состоялась первая встреча представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран), которые начали обсуждение реализации механизма конституционной комиссии. Позднее, в конце июля, по итогам заседания переговоров по Сирии "Астана-10" спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура заявил, что намерен в сентябре провести новую встречу по вопросу создания конституционной комиссии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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