В сирийской Ялде впервые за семь лет начали ремонт водоснабжения

ЯЛДА (Сирия), 20 авг – РИА Новости. Впервые за семь лет в городе Ялда в Восточной Гуте в Сирии ремонтируют систему водоснабжения.
По его словам, часть насосов уже работает, большинство домов обеспечено водой. "Полное восстановление водоснабжения зависит от того, насколько быстро электрики восстановят подачу электричества", — пояснил он.
Ялдинский инженер считает, что одной из причин быстрого восстановления инфраструктуры Восточной Гуты стало активное возвращение беженцев.
В свою очередь глава администрации города Мухаммад Хамед сообщил, что по просьбам местных жителей власти поставили рядом с мечетью игровую площадку, на которую каждый день приходят до 150 детей.
"Конечно, сейчас большинство средств уходит на восстановление инфраструктуры: больниц, школ и домов. Но это не значит, что дети останутся без внимания. Как только решим злободневные вопросы, такие площадки появятся в каждом квартале", — подчеркнул он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>