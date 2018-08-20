В сирийской Ялде впервые за семь лет начали ремонт водоснабжения

ЯЛДА (Сирия), 20 авг – РИА Новости. Впервые за семь лет в городе Ялда в Восточной Гуте в Сирии ремонтируют систему водоснабжения.

"До войны профилактические работы проводились раз в год, но когда здесь были боевики, ни о каком ремонте не могло идти и речи. Теперь мы впервые за семь лет беремся за ремонт", — сообщил журналистам инженер по водоснабжению Ялды Юсеф Дип.

По его словам, часть насосов уже работает, большинство домов обеспечено водой. "Полное восстановление водоснабжения зависит от того, насколько быстро электрики восстановят подачу электричества", — пояснил он.

Ялдинский инженер считает, что одной из причин быстрого восстановления инфраструктуры Восточной Гуты стало активное возвращение беженцев.

"Рабочих рук хватает, люди вернулись. Сейчас мы отправили заявку, и нам обещали завезти новые трубы и даже экскаватор от русских друзей", — отметил Дип.

В свою очередь глава администрации города Мухаммад Хамед сообщил, что по просьбам местных жителей власти поставили рядом с мечетью игровую площадку, на которую каждый день приходят до 150 детей.

"Конечно, сейчас большинство средств уходит на восстановление инфраструктуры: больниц, школ и домов. Но это не значит, что дети останутся без внимания. Как только решим злободневные вопросы, такие площадки появятся в каждом квартале", — подчеркнул он.

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