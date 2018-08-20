Депутат бундестага высказался за диалог с Асадом по вопросу беженцев

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель заявил, что по вопросу возвращения сирийцев домой необходимо вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает издание Welt.
"Ведь в соответствии с целями нашей миграционной политики, нашей задачей должно быть создание ситуации, которая бы сделала возможным возвращение на родину беженцев", — приводит газета слова Хампеля.
"Для этого мы, конечно, должны вести переговоры также с Асадом, нравится нам это или нет", — заявил политик.
Хампель также заявил, что инициатива президента РФ Владимира Путина по данному вопросу "разумная".
В субботу Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, в которые могли бы вернуться беженцы, в том числе из европейских стран.
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