Депутат бундестага высказался за диалог с Асадом по вопросу беженцев

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Армин-Паулюс Хампель заявил, что по вопросу возвращения сирийцев домой необходимо вести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает издание Welt.

"Ведь в соответствии с целями нашей миграционной политики, нашей задачей должно быть создание ситуации, которая бы сделала возможным возвращение на родину беженцев", — приводит газета слова Хампеля.

"Для этого мы, конечно, должны вести переговоры также с Асадом, нравится нам это или нет", — заявил политик.

При этом он отметил, что необходимо получить гарантии того, что вернувшиеся на родину сирийцы не будут подвержены "политическому преследованию или экспроприации".

Хампель также заявил, что инициатива президента РФ Владимира Путина по данному вопросу "разумная".

В субботу Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, в которые могли бы вернуться беженцы, в том числе из европейских стран.

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