В Сирию из Ливана за сутки вернулись 114 беженцев

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Свыше 110 сирийских граждан вернулись на родину с территории Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 114 беженцев (женщин – 34, детей – 58)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в места постоянного проживания внутри САР в течение суток вернулись 208 сирийских граждан.

По данным центра, за сутки проведены три гуманитарные акции в Хвейт провинции Хама, Акраба провинции Алеппо, Кум-Эль-Висия провинции Дераа. Жителям выдано 1950 продовольственных наборов общим весом 8,4 тонны. Также в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадиссия, Шейх-Ходер провинции Алеппо проведена адресная благотворительная помощь.

"Семьям погибших военнослужащих САР выданы 15 продовольственных наборов весом по пять килограммов. Кроме того, в районе Акраба (провинция Алеппо) фондом им. А. Кадырова выдана одна тонна хлеба", — добавляется в сообщении.

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