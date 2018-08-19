Российские военные обеспечили прохождение 71 гумконвоя ООН в Сирии

КУМ-ЭЛЬ-ВИСИЯ (Сирия), 19 авг — РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) за последние девять месяцев обеспечили прохождение 71 гуманитарного конвоя ООН с помощью для жителей страны, сообщил руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

"Центром в период с 21 декабря 2017 года по 17 августа 2018 года обеспечено беспрепятственное прохождение 71 гуманитарного конвоя ООН", — сказал Цыганков.

Генерал-майор отметил, что за этот же период сотрудники Центра также обеспечили безопасное нахождение в Сирии 27 миссий международных организаций, таких как Красный крест, Сирийский Арабский Красный Полумесяц, ЮНИСЕФ и других.

"Эти организации привезли жителям Сирии более 6 тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости, поэтому сегодня гуманитарная составляющая является одним из важнейших направлений деятельности ЦПВС", — сказал Цыганков.

Цыганков напомнил, что к гуманитарным акциям в Сирии все чаще присоединяются и другие страны. "Сегодня мы не одиноки на этом поприще — в этот процесс включились страны СНГ. Совсем недавно правительство Армении направило в помощь жителям Сирии 30 тонн продовольствия", — пояснил генерал-майор.

Он добавил, что также помощь Сирии в этом году оказала Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон по договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным распорядился доставить в САР 44 тонны медикаментов, палаток и теплых одеял. Груз был доставлен в Сирию российским военно-транспортным самолетом на авиабазу Хмеймим, а затем российская военная полиция сопроводила его до пригорода Дамаска Восточной Гуты, пострадавшей во время боевых действий.

Российские военные также регулярно проводят гуманитарные акции — всего на территории Сирии ими организовано 1898 акций с раздачей продовольствия и медикаментов. Общая масса гуманитарных грузов составила почти 3 тысячи тонн.

В воскресенье отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, который провозглашен Генеральной асамблеей ООН в 2008 году в целях повышения информированности общества о необходимости проведения таких акций. Кроме того, согласно резолюции ассамблеи, 19 августа также вспоминают тех, кто погиб при проведении гуманитарных акций во всем мире.