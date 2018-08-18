Турция продолжит операции в Сирии и Ираке, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. ВС Турции продолжат антитеррористические операции в регионах Сирии и Ирака, примыкающих к границам Турции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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