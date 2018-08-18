Турция продолжит операции в Сирии и Ираке, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. ВС Турции продолжат антитеррористические операции в регионах Сирии и Ирака, примыкающих к границам Турции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"То, что турецкая армия ранее предприняла в Джараблусе, Эль-Бабе и Африне, будет продолжено в других районах Сирии, вплоть до границы с Ираком. В (иракских) Синджаре, Махмуре будет то же самое. Мы искореним все террористические угрозы с территории Сирии и Ирака, не позволив сформировать у своих южных границ подконтрольные террористам зоны", — сказал Эрдоган, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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