Число стран, в которые экспортируют продукты из Дамаска, выросло в 1,5 раза

ДАМАСК, 18 авг – РИА Новости. Пищевые фабрики в сирийской провинции Дамаск за два года увеличили число стран для экспорта товаров в полтора раза по сравнению с довоенным показателем, сообщил журналистам представитель администрации мухафазы Талал аль-Каляжи.

"До войны мы экспортировали продукцию наших пищевых фабрик в 70 стран мира, а сейчас, только за последние два года, этот список увеличился до 110 государств", — сказал он.

Аль-Каляжи отметил, что главным торговым партнером для предприятий провинции является Россия.

"Мы закупаем российское сырье, а поставляем в вашу страну свои традиционные товары: оливковое масло, соки, овощи и фрукты. Мы наладили прямые каналы поставок", — пояснил он.

Представитель администрации также добавил, что предприятия, которые сейчас работают в регионе, нуждаются в сотрудниках.

"В Сирии запущена госпрограмма по трудоустройству вынужденных переселенцев, возвращающихся беженцев и отслуживших в армии военных. Место найдется всем, мы будем рады видеть всех на наших предприятиях", — сказал аль-Каляжи.