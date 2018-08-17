МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение американских властей сократить финансирование программ помощи для Сирии.
Захарова упрекнула американские власти в нежелании спонсировать восстановление мирной жизни на сирийской территории.
"Правильно: ИГИЛ* там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", — написала представитель российского МИД в Facebook.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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