В Госдепе рассказали о продолжении диалога с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США и РФ продолжают общение по политической и военной ситуации в Сирии, заявил журналистам и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"У правительства и военных США есть сеть детальных контактов на высоком уровне с российскими коллегами и на политическом уровне — Кремль и министерство иностранных дел, и на военном уровне, и на уровне главы Объединенного комитета начальников штабов генерала (Джозефа) Данфорда и его российского коллеги генерала (Валерия) Герасимова", — сказал Саттерфилд.

"Контекст дискуссий простирается от обсуждения политической ситуации и необходимости мобилизовать политический трек Женевы до вопросов об избежании конфликтов и военных действиях в едином и тесном военном пространстве, особенно в долине реки Евфрат и на северо-востоке. Все эти вопросы составляют содержание наших контактов", — добавил представитель госдепа.

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