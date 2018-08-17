ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США считают, что международное соглашение о восстановлении Сирии возможно лишь при наличии мирного процесса под эгидой ООН, и заявляют об этом на переговорах с Россией, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Вопрос в том, готова ли Россия взять свою долю ответственности и помочь в критически важном движении к политическому процессу, который поддерживают СБ ООН и международное сообщество. Не будет международного соглашения о помощи для реконструкции Сирии, пока ООН, а не Москва, Вашингтон или другая столица, не подтвердит и сертифицирует, что идет необратимый, серьезный политический процесс", — сказал Саттерфилд.

"Это откроет дверь для того, чего, по нашему мнению, хотят режим (власти Сирии — ред.) и Россия — чтобы международная помощь стала поступать на развалины, которые представляет собой Сирия в данный момент", — добавил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>