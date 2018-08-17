По данным Госдепа, в Ракку вернулись около 50 тысяч сирийцев

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Около 50 тысяч жителей вернулись в сирийскую Ракку, освобожденную от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил журналистам спецпосланник США по глобальной коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

"Около 50 тысяч граждан вернулись в Ракку", — сказал Макгерк.

Также, по его словам, все 26 районов города имеют доступ к питьевой воде.

Ракку — самопровозглашенную столицу ИГ* с 2014 года — удалось освободить в 2017 годах союзным США "Сирийским демократическим силам". США заявляют, что прилагают большие усилия для восстановления города.

При этом международные правозащитные организации заявляют, что ситуация в городе по-прежнему тяжелая, у жителей нет доступа к медицинской помощи, города не восстанавливаются, а на улицах много неразорвавшихся снарядов. В июле организация "Врачи без границ" заявила, что Ракка практически уничтожена, сохраняется крайняя необходимость в разминировании.

* Террористическая организация, запрещенная в России.