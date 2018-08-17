США анонсировали подготовку к окончательной фазе операции против ИГ*

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США готовятся к окончательной фазе военной операции для победы над группировкой "Исламское государство"* в Сирии, заявил журналистам в пятницу спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"Мы остаемся в Сирии, внимание уделяется окончательной победе над ИГ*. Мы пока еще не запустили окончательную фазу по борьбе с "физическим" халифатом, это готовится сейчас. Это будет очень значительной военной операцией, поскольку все еще остается значительное число боевиков ИГ*", — сказал он.

Группировка ИГ* в 2014-2015 годах захватила большие территории в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ*, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

*Запрещённая в России террористическая организация