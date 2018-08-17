МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сирийский МИД выступил с критикой решения Саудовской Аравии выделить 100 миллионов долларов США международной коалиции во главе с США для работы на северо-востоке Сирии, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД.

Ранее саудовское официальное агентство SPA сообщило, что страна выделяет 100 миллионов долларов коалиции во главе с США на программы по восстановлению нормальной жизни на северо-востоке САР, в том числе городе Ракка, который находится под контролем коалиции и альянса "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Заявление саудовских властей… о выделении 100 миллионов долларов США международной коалиции, которой руководят США вопреки международному закону, связано с их полным подчинением американской администрации за счет средств людей Неджда и Хиджаза (аравийские районы. — Прим. ред.)…, страдающих от бедности", — заявили в сирийском МИД.

Официальный источник заявил, что "поддержка Саудовской Аравией коалиции, терроризма и других участников убийства сирийского народа" неприемлема и связана с попыткой "помешать сирийской арабской армии добиться новых побед над терроризмом на севере Сирии". По его словам, это "скрытая попытка продлить кризис в Сирии и поддержать тех, кто угрожает ее территории и народу".

"Сирия осуждает эту подлую политику властей саудовского режима и требует прекратить ее", — добавили в ведомстве, призвав страны немедленно выйти из возглавляемой США коалиции, которая "служит только террористам и угрожает миру и безопасности в регионе".

В Дамаске ранее заявляли, что не считают освобожденным город Ракка, считавшийся неофициальной сирийской столицей террористов, пока в него не войдут сирийские войска. Силы SDF и коалиции вытеснили боевиков из Ракки в 2017 году и с тех пор контролируют город.

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