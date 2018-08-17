ЛОНДОН, 17 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Намерение правительства Великобритании оказать помощь только сирийской провинции Идлиб, ставшей пристанищем экстремистов, подтверждает нежелание Лондона помогать возвращающимся в страну после войны беженцам и восстанавливать всю Сирию, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Ранее британские власти заявили о намерении оказать помощь провинции Идлиб, где, по их заявлениям, нашли убежище почти три миллиона гражданских лиц, "многие из которых неоднократно переселялись".

"Показательно, что консервативное правительство так спешит направить средства британских налогоплательщиков именно в этот район. При этом Великобритания упорно отказывается принимать хоть какое-то участие в гуманитарной помощи всей Сирии и возвращающимся в свои дома беженцам, содействовать восстановлению мирных районов страны. Хотелось бы вновь напомнить, что на сегодняшний день от присутствия террористов освобождены свыше 90% территории Сирии. Такое избирательное содействие в угоду мало соотносящимся с реальностью политическим интересам консервативного правительства Великобритании не может не вызывать сожаление", — сказал РИА Новости пресс-секретарь.

Дипломат отметил, что в посольстве внимательно следят, кому и с какой целью британцы предоставляют содействие в Сирии.

"Заявления Лондона однозначно указывают на то, что помощь будет оказываться провинции Идлиб… Известно, что провинция Идлиб на северо-западе Сирии стала пристанищем экстремистов и террористов, прежде всего из группировок "Джабхат ан-Нусра*" и ИГИЛ*, признанных ООН террористическими организациями. В этих районах скопились десятки тысяч наиболее непримиримых джихадистов, которые ежедневно атакуют позиции правительства САР, российскую базу "Хмеймим" и воюют между собой, заставляя мирных жителей спасаться бегством", — добавил пресс-секретарь.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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