ЛОНДОН, 17 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Намерение правительства Великобритании оказать помощь только сирийской провинции Идлиб, ставшей пристанищем экстремистов, подтверждает нежелание Лондона помогать возвращающимся в страну после войны беженцам и восстанавливать всю Сирию, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
"Показательно, что консервативное правительство так спешит направить средства британских налогоплательщиков именно в этот район. При этом Великобритания упорно отказывается принимать хоть какое-то участие в гуманитарной помощи всей Сирии и возвращающимся в свои дома беженцам, содействовать восстановлению мирных районов страны. Хотелось бы вновь напомнить, что на сегодняшний день от присутствия террористов освобождены свыше 90% территории Сирии. Такое избирательное содействие в угоду мало соотносящимся с реальностью политическим интересам консервативного правительства Великобритании не может не вызывать сожаление", — сказал РИА Новости пресс-секретарь.
Дипломат отметил, что в посольстве внимательно следят, кому и с какой целью британцы предоставляют содействие в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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