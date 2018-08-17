Меркель на встрече с Путиным поднимет тему саммита по Сирии

БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Тема саммита ФРГ, Франции, РФ и Турции по САР будет поднята на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 18 августа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"Мы будем работать над тем, чтобы советники провели подготовительную встречу, и потом мы примем решение, есть ли смысл проводить саммит в целом. Конечно, завтра на переговорах с российским президентом Путиным эта тема будем стоять в повестке. В телефонных переговорах с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом я также обсудила тему Сирии", — сказала Меркель.

В июле Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. По его словам, на повестке Сирия и другие региональные проблемы. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил РИА Новости, что саммит может привести к появлению новых идей по урегулированию сирийского кризиса. Говоря о формате встречи, Богданов определил ее как встречу "стран, которые участвуют, с одной стороны, в астанинском формате, а с другой стороны — в малой группе по Сирии". Однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет.

В пятницу высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что РФ готова участвовать в организуемом Анкарой саммите.