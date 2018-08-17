В Сирии за сутки уничтожили более 50 взрывоопасных предметов

ДАМАСК, 17 авг — РИА Новости. Более полусотни взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено в Сирии за сутки, сообщил на заседании представитель сирийского Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Али Иса.

В пятницу в Дамаске состоялось очередное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского Координационного комитета по возвращению беженцев.

"За сутки разминировано пять гектаров территории, два здания (сооружения) и три километра дорог в населенных пунктах Аин-Зайт, Эр-Растан, Сем-Али (провинция Хомс). Обнаружен и уничтожен 51 взрывоопасный предмет, в том числе 21 самодельное взрывчатое устройство", — сказал он.

Отмечается, что всего в провинциях Хомс и Риф Дамаск разминировано 237,6 гектара территории, 737 зданий (сооружений) и 48,8 километра дорог.

По словам представителя сирийского ЦПРРБ, в места постоянного проживания за сутки возвратились 542 сирийских беженца: в провинцию Хомс – 202; в Восточную Гуту – 225. В восстановленные дома в Хшам (провинция Дейр-эз-Зор) заселились 20 человек, всего в провинции с 1 января 2018 года – 39 561 человек.

"Всего с 4 марта 2018 года Идлибскую зону деэскалации покинули 26 642 человек, 3 869 единиц техники и 42 558 голов скота. В 117 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 497 650 мест", — добавил он.

Также в ходе заседания руководитель филиала ЦПРРБ полковник Алексей Первов доложил по видеосвязи, что работа пункта пропуска "Сальхиях" идет в штатном режиме, проблемных вопросов нет. Аналогичную информацию о работе морского пункта пропуска "Баниас" по видеосвязи предоставил и руководитель филиала ЦПРРБ подполковник Дмитрий Бруков.

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