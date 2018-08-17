Де Мистура планирует обсудить конституционную комиссию Сирии в сентябре

ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует провести встречу по Сирии в середине сентября, сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь офиса спецпосланника Рим Исмаил.

"Встреча все еще планируется, примерно на середину сентября, но я не могу подтвердить никаких дат", — сказала она.

Исмаил не уточнила, какие темы будут обсуждаться на встрече.

В середине июля в Женеве состоялась первая встреча представителей стран-гарантов, которые начали обсуждение реализации механизма конституционной комиссии. Позднее, в конце июля, по итогам заседания "Астаны-10", де Мистура заявил, что намерен в сентябре провести новую встречу по вопросу создания конституционной комиссии Сирии.