НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова станет главным координатором работы по возвращению на родину российских детей, незаконно вывезенных родителями в Сирию и Ирак, сообщил журналистам в пятницу глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

"Я встречался с членом Совета Федерации Зиядом Сабсаби. Мы с ним и с чеченскими правозащитниками обсуждали эту тему. Мы договорились, что главным координатором работы по возвращению российских детей на родину из Сирии и Ирака, куда их вывезли родители незаконно, будет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова", — сказал Федотов.

Он добавил, что пока не обсуждал тему приостановки возвращения российских женщин и детей из Сирии с Советом безопасности РФ и ФСБ России. "Пока никакого обсуждения не было на эту тему", — отметил правозащитник.

В июле глава СПЧ обещал помочь в решении проблемы возвращения российских женщин и детей из Ирака и Сирии, обманом вывезенных в зону конфликта мужьями, примкнувшими к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России

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