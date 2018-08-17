В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – 11, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Хама – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов, весом 2,8 тонны. В населенном пункте Джасим провинции Дераа выдано 650 продовольственных наборов весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь получили 14 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>