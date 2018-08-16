В Идлибской зоне деэскалации боевики нарушили режим прекращения огня

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в двадцати местах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Он также отметил, что при посредничестве Центра, бывшие боевики незаконных вооруженных формирований в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра, принявшие решение о прекращении сопротивления, сдали правительственным войскам одну зенитную установку, один крупнокалиберный пулемет, несколько единиц стрелкового оружия, а также боеприпасы различных типов и калибров к минометам и стрелковому оружию.
Цыганков добавил, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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