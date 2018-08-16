В Идлибской зоне деэскалации боевики нарушили режим прекращения огня

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в двадцати местах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Мамухия (дважды), Бейт-Зиван, Кабух, Дейруна, Чакруран, Ройсет Рушу, Дагдаган, Икко, Арафит (дважды), Сафсафа (дважды), Сандран (дважды), Русет-Эскондер и горы Кермель (дважды) в провинции Латакия, населенного пункта Зеллакият в провинции Хама, районов Макинс-эд-Дувайри, Захра, Эль-Амара, Кудехи, Хара, Халеб Аль-Джадид (пять раз) города Алеппо", — заявил Цыганков на брифинге в четверг.

Он также отметил, что при посредничестве Центра, бывшие боевики незаконных вооруженных формирований в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра, принявшие решение о прекращении сопротивления, сдали правительственным войскам одну зенитную установку, один крупнокалиберный пулемет, несколько единиц стрелкового оружия, а также боеприпасы различных типов и калибров к минометам и стрелковому оружию.

Цыганков добавил, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.