ВВС Ирака уничтожили штаб боевиков ИГ* в Сирии, планировавших теракты

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб боевиков террористической организации "Исламское государство"*, планировавших атаки против мирных жителей, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на полученное в его распоряжение заявление медиа-центра сил безопасности.

"Выполняя директивы главнокомандующего вооруженными силами и под руководством командования совместных операций (иракской армии — ред.) иракские самолеты F-16 нанесли успешный авиаудар по сирийской территории", — говорится в заявлении.

Согласно документу, удар был нанесен по оперативному штабу отрядов ИГ*, который был полностью уничтожен. Также сообщается, что в результате удара были ликвидированы несколько боевиков ИГ* и людей, носящих "пояса шахида".

Как говорится в заявлении, по данным разведки, ликвидированные террористы планировали террористические операции с применением "поясов шахида" против невинных людей на территории Ирака в ближайшие дни.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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