После освобождения Алеппо в провинцию вернулись около 1,2 миллиона беженцев

АЛЕППО (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Около 1,2 миллиона сирийских беженцев вернулись в провинцию Алеппо после ее освобождения, сообщил журналистам в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.
"Количество беженцев, которые вернулись в свои дома, — около 1,2 миллиона после освобождения Алеппо (конец 2016 года – ред.)", — сказал губернатор. По его словам, сейчас в провинции проживает около 3 миллионов человек.
Он рассказал, что российский Центр примирения враждующих сторон оказывает помощь населению. "Ежедневно жителям выдается до 1,5 тонн хлеба, риса и муки, оказывается медицинская помощь местным жителям", — отметил губернатор.
По мнению губернатора, если мировое сообщество снимет санкции, то процесс восстановление страны пойдет быстрее.
"У меня нет сомнений, что с помощью друзей Сирии, и в первую очередь России, мирная жизнь вернется не только в провинцию Алеппо, но и во всю Сирию", — заключил губернатор.
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