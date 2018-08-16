После освобождения Алеппо в провинцию вернулись около 1,2 миллиона беженцев

АЛЕППО (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Около 1,2 миллиона сирийских беженцев вернулись в провинцию Алеппо после ее освобождения, сообщил журналистам в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.

Он рассказал, что в довоенное время в провинции проживали около 6 миллионов человек, в том числе 2 миллиона жителей в городе Алеппо.

"Количество беженцев, которые вернулись в свои дома, — около 1,2 миллиона после освобождения Алеппо (конец 2016 года – ред.)", — сказал губернатор. По его словам, сейчас в провинции проживает около 3 миллионов человек.

Он рассказал, что российский Центр примирения враждующих сторон оказывает помощь населению. "Ежедневно жителям выдается до 1,5 тонн хлеба, риса и муки, оказывается медицинская помощь местным жителям", — отметил губернатор.

По его словам, восстановление провинции проводится на средства, выделенные правительством Сирии, помощь оказывает только Россия.

По мнению губернатора, если мировое сообщество снимет санкции, то процесс восстановление страны пойдет быстрее.

"У меня нет сомнений, что с помощью друзей Сирии, и в первую очередь России, мирная жизнь вернется не только в провинцию Алеппо, но и во всю Сирию", — заключил губернатор.