В Алеппо боевики разрушили две трети жилых домов

АЛЕППО (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Боевики разрушили две трети жилого фонда провинции Алеппо и 90% объектов промышленности, сообщил в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.

"Алеппо является второй по величине провинцией в Сирии, крупнейшим промышленным, культурным и образовательным центром Сирии. Война оставила страшные следы в городе и провинции. Боевики разрушили две трети жилого фонда и 90% промышленности", — сказал губернатор.

По его словам, полтора года назад, после освобождения города, власти приступили к восстановлению и промышленной инфраструктуры Алеппо. Губернатор рассказал, что в первую очередь восстанавливаются объекты энергетики.

"Восстановлено 400 трансформаторных подстанций и водоснабжение города Алеппо", — рассказал Диаб.

По его словам, идет восстановление медучреждений и пунктов неотложной медпомощи, отремонтированы десятки километров дорог.

"Проводится восстановление исторического центра, жилых кварталов и образовательных учреждений. Восстановление социально значимых объектов и жилья стало необходимым условием для возвращения беженцев. Особенное направление в работе администрации — это образование и наука", — подчеркнул он.