В Алеппо боевики разрушили две трети жилых домов

АЛЕППО (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Боевики разрушили две трети жилого фонда провинции Алеппо и 90% объектов промышленности, сообщил в четверг губернатор провинции Хуссейн Диаб.
По его словам, полтора года назад, после освобождения города, власти приступили к восстановлению и промышленной инфраструктуры Алеппо. Губернатор рассказал, что в первую очередь восстанавливаются объекты энергетики.
"Восстановлено 400 трансформаторных подстанций и водоснабжение города Алеппо", — рассказал Диаб.
"Проводится восстановление исторического центра, жилых кварталов и образовательных учреждений. Восстановление социально значимых объектов и жилья стало необходимым условием для возвращения беженцев. Особенное направление в работе администрации — это образование и наука", — подчеркнул он.
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