Главный исторический комплекс в Алеппо восстановят в следующем году

АЛЕППО (Сирия), 16 авг — РИА Новости. Одна из древнейших крепостей в мире цитадель в Алеппо будет восстановлена в следующем году, сообщил журналистам в четверг директор комплекса Ахмед Гариб.

"Цитадель является самым исторически важным местом города Алеппо. Кроме этого, расположенная на высоте, она является стратегически важным пунктом, и боевики, конечно, хотели ее занять", — рассказал он.

По его словам, три года сирийские военнослужащие держали оборону и не сдали крепость, сохранив историю от разрушения. "Тем не менее, крепость получила повреждения, и сейчас идет процесс ее восстановления. И, по плану, через год она будет восстановлена", — сообщил Гариб.

В свою очередь, директор исторических учреждений Алеппо Акрам Каракела сообщил, что восстановление крепости будет стоить порядка 100 млн сирийских лир (около 13 млн рублей).

Он рассказал, что восстановлением цитадели занимается правительство Сирии. Кроме того, принимают участие международные организации, в том числе помощь оказывает ЮНЕСКО.

Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года. Боевики еще в 2012 году атаковали город, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. Линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели террористы и другой достопримечательностью старого города — цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска. Многие торговые ряды были разрушены из-за минометных обстрелов и пожаров, а некоторые постройки террористы разобрали.

Крепость в Алеппо стала для сирийцев стратегической высотой и символом сопротивления боевикам. Она расположена в старом городе, на 50-метровом холме, именно благодаря ее защитникам террористы так и не смогли взять под контроль центр Алеппо.

Цитадель в разные века захватывали римляне, крестоносцы, отвоевывали мусульмане, брали штурмом Александр Македонский и Тамерлан, завалив ров вокруг телами мертвых воинов.