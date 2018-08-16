В МИД России рассказали о перспективах развития туризма в Сирии

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Разрушенные города Сирии нужно восстанавливать параллельно с оказанием гуманитарной помощи, делать это силами всего международного сообщества, а потом можно начинать развитие туристической отрасли страны, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

На вопрос журналистов о перспективах восстановления разрушенных городов Ближнего Востока и развития там туризма по примеру Грозного, Бикантов ответил, что проблему необходимо решать в два этапа.

"Первое: должно быть политическое урегулирование, должна быть безопасность на земле и, конечно, восстановительная программа. Главная линия РФ, допустим, в отношении Сирии сейчас по части восстановления — необходимо это делать наряду с гуманитарной помощью. Сразу продумать силами всего международного сообщества проекты по восстановлению нормальной жизни в Сирии, восстановления инфраструктуры и всего остального", — сказал Бикантов.

Дипломат отметил, что у других стран иной подход. "Они считают, что надо избирательно смотреть, чья территория, под контролем кого, кто будет основным выгодоприобретателем и так далее. Мы против этого", — подчеркнул Бикантов.

"Решив данную проблему, можно будет говорить и по этой части (развития туризма — ред.). И тогда я бы посоветовал обращаться к нашему Ростуризму, для того чтобы методология и концепция развития туризма хорошо легла на вашу землю", — добавил он.