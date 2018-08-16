В Алеппо восстановили более 500 разрушенных террористами заводов

АЛЕППО (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Более 500 заводов, разрушенных террористами, восстановлены в промышленной части Алеппо, сообщил в четверг директор промышленного центра Алеппо Хазем Аджан.
По его словам, заводы были разрушены на 90 процентов.
"Когда сирийская армия освободила территорию, сразу началось возобновление производств. Для восстановления промышленного города мы составили экстренный план для быстрого возобновления работы. В результате сейчас работает в промышленном городе более 500 заводов", — отметил Аджан.
По словам директора, до войны на территории "промышленного города" работали 1,5 тысячи предприятий, владели которыми бизнесмены из многих, в том числе европейских, стран.
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