Асад с супругой посетили брошенный террористами тоннель в Дамаске

БЕЙРУТ, 16 авг — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили один из тоннелей, оставленных боевиками в городе Джоубар в Восточной Гуте под Дамаском, сообщает канцелярия президентского дворца САР.

"Президент Асад с супругой Асмой посетили один из тоннелей "смерти", который был вырыт террористами в Джоубар и который был восемнадцать мастеров превратили в арт галерею, создав там десяток работ на стене", — написано в сообщении пресс-службы.

Восточная Гута была освобождена от террористов в мае. Последние два месяца в освобожденных районах пригорода Дамаска активно ведутся восстановительные работы, ремонт инфраструктуры и дорог. Сирийские военные продолжают находить новые тоннели и склады с боеприпасами. Часть тоннелей по решению командования уничтожают.

За годы войны в Сирии террористы прорыли в Восточной Гуте целые сети подземных тоннелей, часть которых была оборудована электричеством и возможностью проезда на автотранспорте. Тоннели связывали не только отдельные районы внутри поселений, но сами населенные пункты между собой. Глубина подземных сооружений позволяла террористам без риска для жизни укрываться от сирийской авиации в ходе боевых операций.