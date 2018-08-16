Журналистам показали беспилотники террористов, сбитые на подлете к Хмеймиму

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ (Сирия), 16 авг – РИА Новости. Зарубежным журналистам в четверг показали сбитые за последние три дня беспилотники, которые используются боевиками для атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Пресс-тур в Сирию организовало Минобороны России.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, за месяц боевики стали чаще пытаться совершить теракты при помощи БПЛА: "45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ. Только за последние три дня сбито пять беспилотников".

Несмотря на невзрачный вид БПЛА, в них применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

"Это однозначно позволяет сказать, что какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам. Несмотря на, казалось бы, кустарный внешний вид данных БПЛА, они собраны по всем правилам с использованием знаний аэродинамики, систем автоматического управления и других", — подчеркнул представитель Минобороны, показывая беспилотники, один из которых боевики смастерили из дерева.

По его словам, такие беспилотники невозможно собрать на коленке, не обладая необходимыми знаниями, а тем более не имея технологий. "Российские специалисты проанализировали БПЛА, которые были уничтожены или перехвачены, и пришли к выводу, что данные самодельные БПЛА собираются по четкой разработанной специалистами инструкции и, соответственно, эксплуатация также производится по инструкции", — сообщил Конашенков.

Самодельные беспилотники имеют размах крыльев до 3,5 метров, дальность полета более 100 километров и способны набирать высоту до 3,5 тысяч метров, уточнил генерал. Один БПЛА может нести до 10 самодельных бомб, которые сделаны из алюминиевых сплавов и начинены металлическими поражающими элементами.

"Причем анализ использования данных БПЛА показывает, что при подлете к базе они совершают в ходе полета маневрирование по курсу и по высоте. Использование таких простейших материалов, как многослойная фанера, пленка, специальный пенопласт, говорит о том, что данные БПЛА имеют очень маленькую эффективно отражающую поверхность, что, безусловно, усложняет процесс их обнаружения", — рассказал генерал.

Все БПЛА, приближавшиеся к авиабазе, прилетели с северо-западного направления (провинция Идлиб), с территорий, подконтрольных террористам.

"Конечно, предоставление технологий сборки и эксплуатации БПЛА террористам…, так как беспилотники представляют серьезную угрозу не столько для военных, сколько для гражданских объектов. И не только на территории Сирии", — сказал генерал.

"Безусловно, тех, кто предоставил технологии, можно рассматривать как заказчиков преступления, используя юридическую терминологию", — заключил он.