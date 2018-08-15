Госдеп заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США считают, что планирующийся в Турции четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии не заменит женевский процесс под эгидой ООН, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Ничего не сможет заменить Женеву. Это еще один пример и причина для нас подтвердить приверженность женевскому процессу. Мы рассматриваем женевский процесс как единственный жизнеспособный путь к долговременному политическому разрешению (конфликта) в Сирии", — сказала Науэрт.

На вопрос, будут ли США каким-либо образом участвовать в саммите, она ответила: "Я не знаю ни о каком участии с нашей стороны".

По ее словам, США поддерживают усилия спецпредставителя генсека ООН Стаффана де Мистуры по урегулированию. С де Мистурой встречался в среду госсекретарь Майк Помпео.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции.

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