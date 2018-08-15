Более 650 человек, покинувших Хомс с оружием, вернулись к мирной жизни

Сирийские военные в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

Сирийские военные в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

ХОМС (Сирия), 15 авг – РИА Новости. Более 650 человек, не пожелавших сложить оружие во время процесса перемирия в провинции Хомс и уехавших в Идлиб, вернулись в провинцию и возвратились к мирной жизни, сообщил в среду журналистам губернатор провинции Хомс Таляль Барази.

По его словам, во время процесса примирения, который проводил российский Центр примирения враждующих сторон, 80% жителей шести населенных пунктов Эр-Растан, Дар-эль-Кабира, Тальдау, Ганту, Телль-Биса и Хуля остались на месте, а 20% не пожелали сложить оружие и были вывезены в Идлиб.

"С того момента, как был подписан договор по национальному примирению, не было ни одного столкновения. За порядком следят правоохранительные органы", — пояснил Барази.

Как рассказал губернатор, сейчас те, кто уехал в Идлиб, могут вернуться домой.

"На данный момент вернулись около 650 человек, которые покинули город с оружием и уехали в Идлиб. Они вернулись обратно и живут у себя дома", — сообщил он.

По словам Барази, тем, кто хочет вернуться из Идлиба, нужно добраться до ближайших позиций сирийской армии, сложить оружие и тогда им будет полностью гарантирована безопасность.

"Здесь они смогут вернуться к обычному образу жизни. Кто-то отслужит в армии, кто-то вернется к учебе или работе", — добавил губернатор.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>