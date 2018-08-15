Более 650 человек, покинувших Хомс с оружием, вернулись к мирной жизни

ХОМС (Сирия), 15 авг – РИА Новости. Более 650 человек, не пожелавших сложить оружие во время процесса перемирия в провинции Хомс и уехавших в Идлиб, вернулись в провинцию и возвратились к мирной жизни, сообщил в среду журналистам губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
"С того момента, как был подписан договор по национальному примирению, не было ни одного столкновения. За порядком следят правоохранительные органы", — пояснил Барази.
Как рассказал губернатор, сейчас те, кто уехал в Идлиб, могут вернуться домой.
По словам Барази, тем, кто хочет вернуться из Идлиба, нужно добраться до ближайших позиций сирийской армии, сложить оружие и тогда им будет полностью гарантирована безопасность.
"Здесь они смогут вернуться к обычному образу жизни. Кто-то отслужит в армии, кто-то вернется к учебе или работе", — добавил губернатор.
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