Представители России и Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем исполняющего обязанности премьер-министра Ливана ситуацию в Ливане и Сирии, в том числе возвращение беженцев в САР, сообщает МИД РФ.
"Состоялось также обсуждение обстановки в соседней Сирии с акцентом на проблематику обеспечения необходимых условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливанской Республики", — говорится в сообщении на сайте МИД.
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