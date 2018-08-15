Представители России и Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем исполняющего обязанности премьер-министра Ливана ситуацию в Ливане и Сирии, в том числе возвращение беженцев в САР, сообщает МИД РФ.

Встреча Богданова с Жоржем Шаабаном, представителем и.о. премьер-министра Ливана Саада аль-Харири, состоялась в среду. Шаабан подробно проинформировал Богданова о складывающейся ситуации в Ливане, в том числе в контексте усилий по формированию нового ливанского правительства.

"Состоялось также обсуждение обстановки в соседней Сирии с акцентом на проблематику обеспечения необходимых условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливанской Республики", — говорится в сообщении на сайте МИД.

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