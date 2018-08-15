Между провинциями Хомс и Хама восстановили разрушенный боевиками мост

ЭР-РАСТАН (Сирия), 15 авг — РИА Новости. Разрушенный боевиками мост на дороге между сирийскими провинциями Хомс и Хама восстановили в Эр-Растане, сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль Барази.

Он рассказал, что мост на дороге Хомс — Хама был разрушен террористами в 2012 году.

"Магистраль прекратила свое действие давно. Местные жители провинций Хомс и Хама использовали разные дороги для объезда, им приходилось ехать лишние 150 километров по не очень безопасным дорогам", — сказал губернатор.

Он отметил, что благодаря строительству моста Эр-Растан высотой 83 метра магистраль вновь заработала, и жизнь людей стала намного проще.

"Власть полностью финансировала строительство моста и восстановление дороги между провинциями, сейчас уже отремонтировано 25 километров дороги. Это около 45 миллионов долларов", — добавил Барази.