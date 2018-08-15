МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Санкции Запада в отношении Сирии мешают ее восстановлению, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

"Санкции западных стран в отношении Сирии ограничивают развитие экономики страны, мешают быстрому восстановлению инфраструктуры. Их отмена окажет положительное влияние на процесс возвращения сирийских граждан домой, а распределение выделяемых ООН финансовых ресурсов, в первую очередь, на строительство школ, больниц и другой инфраструктуры, станет источником надежды для беженцев и мощным инструментом для предотвращения конфликтов в дальнейшем", — сказал Махлюф на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил министр, восстановление Сирии и оказание помощи беженцам требуют значительного финансирования. Международные организации продолжают проведение различных гуманитарных инициатив, например, обеспечение продовольствием и размещение во временных лагерях на территории сопредельных стран.

"Однако гуманитарные инициативы международных организаций не способны полностью разрешить многие проблемы. Наши граждане нуждаются в стабильном будущем, а не в краткосрочных решениях", — добавил министр.

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