В Сирии восстановили более 300 административных зданий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Более 300 административных зданий восстановили в Сирии, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.
Как отметил министр, сейчас в 117 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 497 тысяч 650 мест.
"Кроме того, в 295 населенных пунктах провинций Алеппо, Дейр-Эз-Зор, Деръа, Латакия, Ракка, Риф-Дамаск, Тартус, Хама, Хомс, Эс-Сувейда ведутся интенсивные работы по обустройству инфраструктуры для размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц суммарной емкостью до 1 миллиона мест", — добавил министр.
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