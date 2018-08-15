В Сирии восстановили более 300 административных зданий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Более 300 административных зданий восстановили в Сирии, сообщил в среду министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

"Всего на территории Сирийской Арабской Республики восстановлено 89 медицинских и 220 образовательных учреждений, отремонтировано 282 километра автомобильных дорог, проложено 210,5 километра линий электропередач, введено в эксплуатацию 86 электроподстанций, 72 объекта водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса", — сказал Махлюф на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил министр, сейчас в 117 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 497 тысяч 650 мест.

"Кроме того, в 295 населенных пунктах провинций Алеппо, Дейр-Эз-Зор, Деръа, Латакия, Ракка, Риф-Дамаск, Тартус, Хама, Хомс, Эс-Сувейда ведутся интенсивные работы по обустройству инфраструктуры для размещения беженцев и внутренне перемещенных лиц суммарной емкостью до 1 миллиона мест", — добавил министр.