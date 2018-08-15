Норвегия не хочет возвращать сирийских беженцев домой, заявили в МИД России

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Норвегии пока не намерены возвращать сирийских беженцев домой, заявил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в САР.

"На обращение посольства России в Осло к норвежским властям по вопросу возвращения сирийских беженцев получен ответ министра юстиции Норвегии Вара, что с учетом норвежских оценок ситуации в Сирии компетентные органы не планируют принимать решение о возвращении сирийцев", — сказал Бурцев.

По его словам, консультации с норвежскими дипломатами продолжаются.