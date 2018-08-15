В российском МИД рассказали о количестве сирийских беженцев в мире

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Около 11 миллионов сирийцев, по данным ООН, остаются беженцами, из них 6 миллионов – в собственной стране, заявил в среду представитель МИД России Николай Бурцев.
По его словам, такие данные получены постпредством России при отделении ООН в Женеве от руководства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и управления по координации гуманитарных вопросов.
"В управлении считают, что их благополучное возвращение в прежние места проживания может послужить ключевым мотивом повышения доверия, способным стать катализатором для массового возвращения беженцев из-за границы", — добавил Бурцев.
По сведениям ООН, сейчас организованное возвращение при содействии властей происходит фактически только из Ливана. В других странах возвращения идут стихийно.
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