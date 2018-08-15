МИД призвал ЕС вернуть сирийских беженцев на родину

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. МИД России призвал руководство Евросоюза вернуть сирийских беженцев домой, заявил в среду представитель российского внешнеполитического ведомства Николай Бурцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.
По его словам, с точки зрения российской дипломатии, возвращение беженцев отвечает интересам ЕС как с имиджевой точки зрения, так и в плане снижения политического и финансового бремени, связанного с их пребыванием не только в странах ЕС, но и в соседних с Сирией странах, прежде всего в Турции.
"Среди прочего (Чижов – ред.) указал на то, что использование средств, выделяемых Еврокомиссией на размещение и поддержание этой уязвимой категории сирийских граждан, могло быть более эффективным в случае их перенаправления на содействие возвращению в Сирию тех, кто выразил такое желание", — добавил Бурцев.
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