В Сирию за 2,5 года вернулись до 300 тысяч беженцев

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В свои дома в Сирии за последние 2,5 года вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев, до 300 тысяч сирийцев возвратились из-за границы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В свои дома на территории Сирийской Арабской Республики за последние 2,5 года уже вернулись более 1,2 миллиона внутренних переселенцев. А из-за границы — до 300 тысяч", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, наиболее эффективно эти процессы идут на ливанском направлении, откуда только за месяц в места постоянного проживания вернулись более 6,5 тысячи человек.

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