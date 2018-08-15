МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российско-сирийский деловой совет планируется провести в Дамаске с 7 по 10 сентября — в дни международной выставки, сообщил РИА Новости посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Ранее о планах провести встречу бизнеса РФ и САР на полях выставки РИА Новости сообщил директор сирийской организации выставок и рынков Фарес аль-Киртли.

"Российско-сирийский деловой совет пройдет в Дамаске 7-10 сентября во время международной выставки в Дамаске", — сказал Хаддад. Он отметил, что большинство представленных компаний будут из России, и в ходе встречи будет обсуждаться тема послевоенного восстановления в САР.

"Будет обсуждаться все необходимое для процесса реконструкции в Сирии, реконструкции инфраструктуры, электростанций. Разговор затронет все необходимое для восстановления, и приоритет будет отдан друзьям из РФ и Ирана", — заявил посол.

Международная выставка в Дамаске откроется 6 сентября, в ней примут участие представители 48 стран. Ежегодная выставка пройдет в 60-й раз.