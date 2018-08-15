Российский МИД раскритиковал ООН за содействие "Белым каскам"

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ответственнее относиться к вопросу возвращения сирийских беженцев в Сирию.

Об этом она заявила, обратив внимание на то, что УВКБ оказывает содействие эвакуации активистов организации "Белые каски" из Сирии. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

"Хотели бы обратить внимание представителей УВКБ ООН — авторитетной и заслуженной международной структуры — на необходимость подходить к своей работе ответственно и избегать шагов, способных навредить не только своему имиджу, реноме всемирной организации, но, главное, эффективности вклада ООН в решение гуманитарных задач, в частности в Сирии", — заявила Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, в Москве "Белый каски" считают провокаторами и дезинформаторами, "которые прикрываются гуманитарной тематикой, на самом деле являются пособниками опаснейших террористических группировок, они нацелены на то, чтобы оболгать и подорвать контртеррористические усилия сирийского правительства и содействующей ему России". Захарова напомнила, что "Белый каски" были "авторами целой серии циничных фейков, призванных помешать стабилизации ситуации в Сирии и, соответственно, решению гуманитарных задач, включая помощь беженцам".

"Любая поддержка со стороны УВКБ ООН провокационной активности Белых касок – это в лучшем случае большая ошибка… Призываем Управление действовать строго в соответствии со своим мандатом, избегать политической ангажированности и придерживаться гуманитарных принципов нейтральности, независимости, гуманности и беспристрастно в своей работе, сосредоточиться на важнейшей задаче в нынешней ситуации, а именно максимальном международном содействии добровольном возвращению в Сирию сирийских беженцев", — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что в эвакуацию "Белых касок" вовлечены и международные структуры, и международное сообщество, а "в возвращение в Сирию гражданского мирного населения, беженцев, которые хотят туда вернуться – от этого все либо, по крайней мере, очень многие, либо отстраняются, либо вообще говорят о том, что пока рановато, пока там небезопасно".

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