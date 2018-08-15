МИД обвинил ООН в поддержке созданного СМИ образа "Белых касок"

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. ООН фактически поддерживает кампанию дезинформации в западных СМИ, создающую образ представителей "Белых касок" как "истинных и бесстрашных гуманитарщиков", заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на сообщения СМИ об участии УВКБ ООН в эвакуации из Сирии большой группы активистов пресловутых "Белых касок", которые выдавали себя за гуманитарную организацию, а на самом деле были инструментом гибридной информационно-пропагандистской борьбы, которую ряд стран вели на территории Сирии", — сказала Захарова.

По ее словам, это подтверждает на своем сайте и само УВКБ.

"Тем самым, по сути, ооновцы поддерживают кампанию дезинформации в западных СМИ и официальных кругах в отношении белокасочников как якобы истинных и бесстрашных гуманитарщиков", — сказала Захарова.

Дипломат задалась вопросом, почему "Белые каски" эвакуируют из Сирии именно сейчас, когда их присутствие там, казалось бы, было бы востребованным. По ее словам, организация только занималась за колоссальные деньги раскручиванием и продвижением в интернете кампании дезинформации в отношении сирийских властей, якобы применивших химическое оружие против собственного населения.

Организация "Белые каски", пользующаяся широкой поддержкой на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Известность она получила благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

Сирийские власти обвиняют "Белые каски" в связях с экстремистами и ведении враждебной пропаганды. В частности, заявлялось, что активисты причастны к инсценировке химатаки в Думе, что спровоцировало ракетный удар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. В российском МИД деятельность организации называли элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.