Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией. Архивное фото

Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точки территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией. Архивное фото

АРДА (Сирия), 15 авг — РИА Новости. Санкции, введенные Западом против Сирии, не позволяют заводам работать на полную мощность из-за недостатка материалов, что тормозит восстановление страны, заявил директор находящегося в Арде (провинция Риф Дамаск) завода по производству трансформаторов Мухаммед Абу Эль-Хейер.

По его словам, город в 2013 году захватили террористы, после их изгнания выяснилось, что завод утратил половину производственных мощностей.

"Заводской комплекс состоит из нескольких фабрик: одна производит кабели, еще одна — трансформаторы. Производство, развернутое здесь, жизненно необходимо для экономики, для восстановления страны. Трансформаторы и кабель необходимы во всех районах Сирии для восстановления энергоснабжения. Этот завод каждый месяц производит 500 трансформаторов и 1,5 тысяч тонн кабеля, но потребность Сирии выше", — рассказал директор.

По его словам, "фабрика производит только 20% от необходимого количества кабеля". "Из-за санкций западных стран завод не может закупить производственные материалы. Мы просим все страны помочь нам, чтобы завод вышел на сто процентов производства", — сообщил Эль-Хейер.

Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, все больше заводов и фабрик восстанавливают производство по всей Сирии, в том числе пищевая промышленность.

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