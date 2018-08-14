МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию в этой ближневосточной стране и российскую инициативу по возвращению беженцев в САР, сообщает во вторник российское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается в сообщении министерства, Богданов принял посла САР "по его просьбе".

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам реализации российской инициативы по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам постоянного проживания", — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны.

В начале августа в Дамаске состоялось совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии и Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев, созданного местными властями. На нем отметили, что сирийские беженцы возвращаются на родину из сопредельных стран — Ливана и Иордании. В частности, с 18 июля из Ливана вернулись более 6,3 тысячи беженцев, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, в настоящий момент более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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