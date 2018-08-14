В Минобороны рассказали подробности по возвращению беженцев в Сирию

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны России активно взаимодействует с властями соседних с Сирией стран по возвращению беженцев на родину, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с участниками международного образовательного форума "БалтАртек", который проходит в Светлогорске Калининградской области.
Замминистра отметил, что в настоящее время около 7 миллионов беженцев из Сирии вынуждены искать убежище в 45 государствах мира. Основное количество беженцев (около 2 миллионов) приходится на территорию соседней Иордании, более 1 миллиона находятся в Ливане. Процесс возвращения сирийских беженцев, запущенный при непосредственном участии Минобороны РФ, в министерстве считают важным шагом к стабилизации ситуации.
По его словам, вооруженные силы РФ восстанавливают социально значимые объекты в стране. Также ведется координация с правительством соседних стран по выводу беженцев и подготовке необходимой инфраструктуры.
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