В Минобороны рассказали подробности по возвращению беженцев в Сирию

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны России активно взаимодействует с властями соседних с Сирией стран по возвращению беженцев на родину, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с участниками международного образовательного форума "БалтАртек", который проходит в Светлогорске Калининградской области.

"Министерством обороны организовано активное взаимодействие с руководством Сирии, Турции, Иордании, Ливана, Ирака и других стран региона, налажены контакты с ООН, международным комитетом Красного креста, с США в части предотвращения инцидентов и обеспечением безопасности полетов авиации", — сказал Фомин.

Замминистра отметил, что в настоящее время около 7 миллионов беженцев из Сирии вынуждены искать убежище в 45 государствах мира. Основное количество беженцев (около 2 миллионов) приходится на территорию соседней Иордании, более 1 миллиона находятся в Ливане. Процесс возвращения сирийских беженцев, запущенный при непосредственном участии Минобороны РФ, в министерстве считают важным шагом к стабилизации ситуации.

"Идет большая информационная работа, у нас работает центр (приема, распределения и размещения беженцев), идет анализ и с помощью Сирии, и других пограничных стран, на территории которых находятся беженцы, идет большая работа по согласованию, по определению беженцев, их статуса, их желания или нежелания возвращаться. Большая проблема – они не должны возвращаться в чистое поле, для них должны быть созданы необходимые условия", — добавил Фомин.

По его словам, вооруженные силы РФ восстанавливают социально значимые объекты в стране. Также ведется координация с правительством соседних стран по выводу беженцев и подготовке необходимой инфраструктуры.

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