Россия проверила все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах

ПРОВИНЦИЯ ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 14 авг — РИА Новости. Российская военная полиция проверила все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах, особую опасность представляет южная часть демилитаризованной зоны, сообщил заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Российская военная полиция продолжает патрулирование как демилитаризованной зоны, так и зоны вдоль линии "Браво". Позавчера мы дошли до самой южной точки, и сегодня в полном объеме все маршруты, по которым в будущем будет проводить патрулирование миссия ООН, проверены нашей российской полицией", — сказал Кураленко.

По его словам, с маршрутами патрулирования есть проблемы. "Основная проблема — это множество взрывоопасных предметов, особенно в южной части, там, где находилось формирование ИГИЛ*, где шли ожесточенные бои. Но мы всю имеющуюся информацию передаем представителям UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня — ред.), они ее анализируют, и постепенно, в ближайшее время, мы уверены, они будут расширять свои маршруты", — подчеркнул генерал.

Он рассказал, что российская военная полиция помогает миссии ООН в рекогносцировке проверки постов ООН вдоль всей линии "Браво" и постов, которые находятся между линией "Браво" и линией "Альфа".

"Мы вместе с представителями ООН провели первую рекогносцировочную поездку, в ходе которой проверили дорогу М7, которая идет от населенного пункта Баас до Эль-Кунейтры. После этого представители UNDOF под руководством командующего миссией повели уже самостоятельную поездку", — пояснил он.

"Всю полученную информацию мы передаем командующему UNDOF для дальнейшего анализа, с тем чтобы посты восстанавливались. Я знаю, что UNDOF ведется серьезная работа по началу восстановления постов. Сегодня российский флаг, который развивается на машинах военной полиции, является основой мира на этой земле", — заключил генерал.

В начале августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Минобороны РФ отмечали, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.

* Террористическая организация, запрещенная в России