Чавушоглу призвал отделить террористов от гражданского населения в Идлибе

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Террористов в сирийском Идлибе необходимо четко отделить от гражданского населения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В рамках астанинского процесса мы приняли меры по укреплению доверия между идлибской оппозицией и сирийским правительством. У нас 12 наблюдательных постов, мы делаем все, чтобы уменьшить напряженность в этом регионе. В идлибской зоне живет более трех миллионов гражданских лиц, но там есть и террористы из Восточной Гуты, Алеппо из других зон. Они угрожают гражданскому населению. Мы должны иметь общую стратегию с Россией и другими силами, определять и ликвидировать террористов. При их наличии мы не можем бомбить город, так как это приведет к массовым убийствам. Нужно разделять радикалов и мирных. Мы должны вести борьбу против террористов вместе", — сказал Чавуошглу на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в Турции с визитом.

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