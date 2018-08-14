Сирийская армия имеет право подавлять активность террористов, заявил Лавров

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Сирийская армия имеет полное право подавлять активность террористов в САР, в частности боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что ситуация в провинции Идлиб является наиболее сложной, в том числе из-за доминирования там боевиков "Джебхат ан-Нусры*". По его словам, там "несколько десятков тысяч боевиков, в том числе по оценкам ООН".

"По мере развертывания там наблюдательных пунктов Турции ситуация успокаивалась, но в последнее время мы ощущаем достаточно агрессивные действия прежде всего "Джебхат ан-Нусры"*: обстрелы позиций сирийских войск, направление многих дронов ежедневно с целью обстрела российской авиационной базы Хмеймим и многие другие провокационные действия", — заявил Лавров на совместной с турецким коллегой пресс-конференции.

"Конечно же, сирийская армия имеет полное право подавлять подобные проявления… сирийская армия находится на своей земле, она воюет за независимость против террористов в полном соответствии с резолюцией 2254", — заявил министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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