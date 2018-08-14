В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — восемь, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Латакия — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию. В лагере Хирджилла провинции Дамаск выдано 860 продовольственных наборов весом 3,7 тонны. Медицинскую помощь получили 60 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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