Три сирийских солдата погибли при обстреле боевиками позиций войск

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Три сирийских солдата погибли, еще 8 были ранены при обстреле боевиками позиций войск Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

По данным Цыганкова, в течение суток были зафиксированы обстрелы в районе населенных пунктов Икко, Сафсафа, Мамухия, Хамрат, Дахр-Абу-Асад, Ройсет-Рушу провинции Латакия, Махарда, Зор-Махрука, Хаммамият и Зеллакият провинции Хама, Маканис-Эд-Дувайри, Новое Алеппо, Тадеф, Эль-Богаз, Захра, а также отряда национальной обороны в районе сектора Кастелло и северо-западной окраины города Алеппо.

"В ходе обстрелов погибло три и ранено восемь военнослужащих Сирийской Арабской Республики", — сказал он.

Как сообщил Цыганков, за минувшие сутки представители центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор. Мирному населению было выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны.

Кроме того, представители центра проверили наличие наличия медикаментов и качества оказываемой медицинской помощи в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой медицинскую помощь получили шесть сирийцев. Также мирным жителям было выдано детское питание, витамины, антибиотики и перевязочный материал.