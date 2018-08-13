Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии

ЛОНДОН, 13 авг – РИА Новости. Москва призывает Лондон практически присоединиться к международным инициативам по восстановлению Сирии вместо регулярного выражения обеспокоенности ситуацией в этой стране, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Отвечая на вопрос о перспективах участия Великобритании в гуманитарных инициативах на территории Сирии, в посольстве заявили, что контакты с британским Форин-офисом свидетельствуют "о неготовности британского правительства менять свою позицию и подключаться к усилиям мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу".

"Практических шагов со стороны официального Лондона на данном направлении мы не видим, хотя сейчас, на наш взгляд, наилучший момент для этого. Местные власти, к сожалению, предпочитают ограничиваться лишь регулярным выражением обеспокоенности тяжелым положением населения САР", — сказал представитель российской дипмиссии.

Тем временем, напомнили в посольстве, сирийское правительство приступило к восстановлению инфраструктуры в стране, на регулярной основе сирийцам доставляется российская гуманитарная помощь, продолжается процесс возвращения сирийских беженцев на родину. С конца сентября 2015 года в САР вернулись свыше 236 тысяч человек, а изъявили желание — около 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран мира.

"Призываем британскую сторону, наконец, перейти от теоретических рассуждений к конкретным делам, присоединившись к международным инициативам по восстановлению САР. Это стало бы лучшим свидетельством заинтересованности Лондона в нормализации жизни сирийского народа", — отметил представитель посольства РФ.