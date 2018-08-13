Россия призвала Британию присоединиться к восстановлению Сирии

ЛОНДОН, 13 авг – РИА Новости. Москва призывает Лондон практически присоединиться к международным инициативам по восстановлению Сирии вместо регулярного выражения обеспокоенности ситуацией в этой стране, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
"Практических шагов со стороны официального Лондона на данном направлении мы не видим, хотя сейчас, на наш взгляд, наилучший момент для этого. Местные власти, к сожалению, предпочитают ограничиваться лишь регулярным выражением обеспокоенности тяжелым положением населения САР", — сказал представитель российской дипмиссии.
Тем временем, напомнили в посольстве, сирийское правительство приступило к восстановлению инфраструктуры в стране, на регулярной основе сирийцам доставляется российская гуманитарная помощь, продолжается процесс возвращения сирийских беженцев на родину. С конца сентября 2015 года в САР вернулись свыше 236 тысяч человек, а изъявили желание — около 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран мира.
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